Cobra Kai, manca sempre meno alla terza stagione! Ecco quando arriverà su Netflix

Subito dopo le vacanze di Natale avremo la possibilità di assistere finalmente alla terza e attesissima stagione di Cobra Kai. L'hype è sicuramente alle stelle dopo il trailer rilasciato da Netflix nei giorni scorsi, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che questa serie nostalgica nata su Youtube avrebbe avuto un simile successo.

I fan di Karate Kid potranno tornare al dojo il prossimo 8 gennaio, per riabbracciare Ralph Macchio e William Zabka nei panni degli iconici Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Sappiamo però che le loro avventure non si concluderanno qui, Netflix ha in serbo per voi anche una quarta stagione di Cobra Kai. La nota piattaforma streaming ha infatti deciso di rinnovare la serie ancor prima dell'uscita della terza stagione visto il riscontro positivo del pubblico.

Realizzata da Sony Pictures Television per Youtube Premium, Cobra Kai ha esordito con ascolti record, conquistandosi oltre 20 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana. Secondo i dati recentemente diffusi, ad inizio settembre Cobra Kai è risultato essere il titolo più visto in streaming con un totale di 2,17 miliardi di minuti visualizzati, superando insomma gli eclatanti risultati ottenuti nello stesso periodo dalle nuove stagioni di Lucifer e The Boys.

Se ancora non avete avuto di dare un'occhiata a questa straordinaria serie, abbiamo raccolto per voi i buoni motivi per guardare il sequel di Karate Kid su Netflix. Non ve ne pentirete!