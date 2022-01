Cobra Kai, Martin Kove lancia un podcast dedicato a Karate Kid e alla serie Netflix

Mentre ipotizziamo e cerchiamo di capire cosa ci aspetterà in Cobra Kai 5, l'attore Martin Kove, che nello show interpreta il sensei John Kreese, lancia un suo podcast dedicato a Cobra Kai e più in generale all'universo di Karate Kid, del quale ha fatto parte fin dal primo film.

"Cobra Koves" è il nome del podcast che debutterà il 20 gennaio sulla piattaforma PodcastOne e che sarà condotto da Martin Kove insieme ai figli gemeli Jesse e Rachel.

Nello show ci sarà modo per Kove di parlare sia degli episodi della serie Netflix che dell'esperienza sul set della trilogia cinematografica di Karate Kid, raccontando le storie dal dietro le quinte: l'attore racconterà come è originariamente entrato a far parte del primo film di Karate Kid nel 1984, oltre a rivelare l'emozione e la grande sorpresa per il cast quando l'iconica pellicola diventò un fenomeno globale.

Inoltre, grazie alla partecipazione al podcast di numerosi ospiti tra attori, atleti, musicisti e psicologi, i tre Kove affronteranno svariati temi: dal mondo di Hollywood alla spiritualità, dalla cultura pop alla salute mentale e al bullismo.

"Da fan di Karate Kid e Cobra Kai, non potevo essere più entusiasta di dare il benvenuto ai Kove nella famiglia di PodcastOne. I racconti e le storie che Martin, Jesse e Rachel condivideranno nel podcast Cobra Koves cattureranno e incanteranno tutti" ha dichiarato Kit Gray, Presidente di PodcastOne. "Non vedo l'ora di condividere questo podcast con il mondo".

A proposito della serie Netflix, come molti di voi, ci siamo chiesti quali siano le ragioni dietro al cambiamento subito dal personaggio di John Kreese nel finale di Cobra Kai 4 e ne abbiamo ipotizzate tre, che potete approfondire nell'articolo.