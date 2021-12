Cobra Kai 4: Martin Kove ha avuto problemi nella vita privata per il ruolo di Kreese

Dopo che Thomas Ian Griffith ha parlato del set di Cobra Kai 4, un altro membro del cast ha svelato un nuovo retroscena sulla lavorazione della serie. Stiamo parlando di Martin Kove, interprete del temibile sensei John Kreese.

In una recente intervista, l'attore ha avuto modo di discutere del suo personaggio, della sua evoluzione e anche dei problemi che gli ha causato nella vita privata. Andando con ordine, ha dichiarato che non sarebbe tornato a vestire di nuovo i panni di John Kreese in Cobra Kai, se fosse rimasto il classico "cattivo monodimensionale" della saga cinematografica. In particolare, riguardo la nuova versione del personaggio ha dichiarato: "Non è come il John Kreese dei film: "Spezzagli una gamba", "Niente pietà" o "La pietà è per i deboli". Ora è andato oltre questo. Sta emergendo un lato vulnerabile del personaggio".

Comunque, la sua parte più ossessiva, competitiva e severa non è di certo scomparsa in Cobra Kai. Così, Martin Kove discute anche di quest'aspetto del personaggio e dell'influenza negativa che ha avuto sulla sua vita al di fuori del set: "Molto di John Kreese è finito nella mia personalità, cosa che mi ha causato diversi problemi. Alla fine, si ripercuote su altre cose della tua vita. È qualcosa che non riesci a controllare. In particolare, è pessimo per una relazione. Infatti, ho avuto una relazione molto turbolenta. Onestamente, penso che buona parte della colpa sia da attribuire ai valori di John Kreese. Tu pensi di poterli dominare perché sei Martin Cove, non sei John Kreese, ma, in realtà, sono sempre presenti dentro di te in un certo modo. Alla fine, sono loro a guidarti, perché John Kreese è un vincente e tu sei un attore, tu vuoi essere un vincente".

Infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cobra Kai 4 e vi ricordiamo che la nuova stagione della serie sarà disponibile su Netflix il 31 dicembre.