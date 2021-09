Cobra Kai, Mary Mouser non aveva mai visto Karate Kid prima di fare l'audizione

Mary Mouser veste i panni della figlia piuttosto privilegiata di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) in Cobra Kai, Sam è stata cresciuta ed educata ad apprezzare gli insegnamenti di suo padre, tramandati dal signor Miyagi (Pat Morita).

Cobra Kai ha debuttato su Netflix nel 2018 ed è diventata una delle serie più amate dal pubblico, con la quarta stagione in uscita a dicembre sul servizio di streaming.

Sam LaRusso e Tory Nichols (Peyton List) hanno sviluppato una grande rivalità durante le prime tre stagioni dello show, ma le cose potrebbero peggiorare ulteriormente nella quarta stagione. Il co-creatore dello show, Jon Hurwitz, ha infatti anticipato che la rivalità tra Sam e Tory continuerà anche nei nuovi episodi che i fan non vedono l’ora di vedere.

Mouser è ora perfettamente inserita nell’universo di The Karate Kid, tuttavia non è sempre stato così, durante un’intervista con FanFest l’attrice ha dichiarato:



“Inizialmente ho fatto il provino per il ruolo non avendo idea di cosa fosse Cobra Kai ed era una specie di scherzo tra me e il mio ragazzo perché è il più grande fan di sempre. Mi ha chiesto cosa stavo facendo quel giorno e ho detto, oh ho questa audizione per qualcosa chiamato Cobra Kai e lui mi ha detto: "Stai scherzando? " Ho detto “sì, interpreterei la figlia di Daniel LaRusso.” Lui ha dato di matto! E mi ha detto che era collegato a The Karate Kid."



Ovviamente questa rivelazione ha messo ancora più sotto pressione l'attrice: “Mi sono innervosita perché non avevo mai visto il film prima e poiché era uno dei film preferiti del mio ragazzo, stavamo aspettando di guardarli quando avremmo potuto guardare l'intera serie, ma non avevamo ancora avuto il tempo. A quel punto ero tipo, ‘ora sono troppo nervosa e probabilmente non riceverò una chiamata, quindi lo guarderemo tra una settimana o giù di lì.’ Poi ho finito per essere richiamata e ho pensato, ‘beh, non andrà oltre, quindi lo guarderemo tra qualche giorno.’ Ha continuato a succedere così fino a quando, alla fine, sono arrivata al provino finale con Ralph Macchio, poi ho ricevuto la chiamata il giorno dopo e mi hanno detto che ero stata scela. Ero tipo, ‘ok, è ora di guardarlo!’. In realtà l'ho guardato, dirò, più di 5 volte ciascuno da allora. Quindi ora mi considero decisamente una superfan."



Alla fine Mouser si è quindi messa al passo con la produzione cinematografica precedente alla serie tv spin-off e questo non potrà che aver arricchito anche la sua interpretazione di Sam LaRusso donandole più sfumature e complessità. La quarta stagione si prospetta come un punto di svolta nella narrazione generale dello show con l'All Valley Tournament che metterà duramente alla prova tutti i protagonisti.



Cobra Kai è già stata rinnovata per una quinta stagione quindi l'impegno di Mouser con il suo personaggio proseguirà ancora. Vi lasciamo con il trailer della quinta stagione di Cobra Kai in attesa dei nuovi episodi che arriveranno a dicembre su Netflix.