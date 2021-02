Cobra Kai: le migliori serie TV sulle arti marziali se amate il sequel di Karate Kid

Le arti marziali sono salite in auge grazie al successo della serie televisiva Cobra Kai, nonché il sequel dell'amato franchise cinematografico Karate Kid.

In realtà i popolari programmi televisivi di arti marziali sono stati un punto fermo della televisione per anni, quindi ecco a voi un breve sunto delle migliori serie televisive sulle arti marziali se avete amato Cobra Kai.

Iniziamo con Warrior, una serie televisiva creata da Jonathan Tropper e Justin Lin. La serie è basata sull'idea originale di Bruce Lee e in Italia va in onda dal 15 luglio 2019 su Sky Atlantic. La storia è ambientata durante le guerre tong alla fine del 1870 a San Francisco. Qui Ah Sahm, un prodigio del kung fu, emigrato in California dalla Cina in cerca di sua sorella, viene venduto a una delle più potenti tong di Chinatown. Da quel momento ha inizio la sua vita di inferno e ricerche.

Andiamo avanti con Into the Badlands, una serie televisiva che purtroppo è stata cancellata dopo 3 stagioni, ma che ha riscosso un grande successo durante la messa in onda. La serie parla di un guerriero e di un giovane ragazzo che viaggiano attraverso una terra feudale e pericolosa. L'introduzione ufficiale è la seguente:

"Le guerre divamparono in un passato che nessuno ora ricorda più. Paura e oscurità governarono fino all'avvento dei Baroni, sette uomini e donne che forgiarono l'ordine dal caos. La gente si rivolse a loro in cerca di protezione, ma la protezione divenne schiavitù. I Baroni bandirono le armi da fuoco e crearono armate di guerrieri conosciuti come i Falciatori. Questo presente è nato dal sangue. Qui nessuno è innocente. Benvenuti nelle Badlands."

Continuiamo con La leggenda di Bruce Lee, una serie televisiva cinese, composta da 50 episodi da 47 minuti l'uno in versione cinese e da 30 episodi da 45 minuti l'uno nella versione doppiata in italiano e inglese. Si tratta della biografia televisiva dell'indimenticabile artista marziale cino-americano Bruce Lee, trasmessa dalla televisione di Stato cinese CCTV in occasione delle Olimpiadi del 2008. Danny Chan Kwok-kwan, già interprete di film come Shaolin Soccer e Kung Fusion, veste nel telefilm i panni di Bruce Lee in un'ottima prova interpretativa sostenuta da un'eccezionale preparazione atletica. Il racconto della serie prende avvio dalla seconda metà degli anni cinquanta, quando a Hong Kong il giovane Bruce Lee inizia ad accostarsi all'arte del kung fu.

Prima dell'ultimo titolo, inseriamo anche Wu Assassins, una serie televisiva statunitense creata da John Wirth e Tony Krantz. La prima stagione, composta da 10 episodi, è stata distribuita da Netflix l'8 agosto 2019, in tutti i paesi in cui il servizio è disponibile. La serie racconta la storia di un giovane chef, Kai Jin, che vive nella Chinatown di San Francisco. Kai è un cuoco e con un gruppo di amici condivide un passato difficile. Una volta che Kai viene investito del ruolo di Assassino del Wu, deve trovare i possessori degli Elementi (Fuoco, Acqua, Terra, Legno e Metallo) ed ucciderli o per la Terra non ci sarà speranza.

Concludiamo con Marvel's Iron Fist, nota semplicemente come Iron Fist, una serie televisiva sviluppata da Scott Buck per Netflix e basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics. La serie è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU) e racconta la storia di Danny Rand, un esperto di arti marziali con l'abilità di evocare il potere del Pugno d'acciaio. Fanno parte del cast anche Jessica Henwick, Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Ramón Rodríguez, Sacha Dhawan, Rosario Dawson e David Wenham e nella seconda stagione si uniscono Simone Missick e Alice Eve.

Cosa ne pensate? Vi invitiamo a dare un'occhiata a un nostro interessante approfondimento sulla spiegazione del finale di Cobra Kai 3 e del futuro di Johnny e Daniel. Vi lasciamo, infine, alla nostra recensione di Cobra Kai 3.