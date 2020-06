Cobra Kai, Netflix corteggiava la serie fin dall'inizio: la stagione 4 è dietro l'angolo?

Dopo il sensazionale colpo di scena e il passaggio di Cobra Kai da YouTube a Netflix gli ideatori della web series Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald hanno commentato l'acquisizione della major, rivelando che la manovra era nell'aria già da anni.

"Netflix era estremamente interessato quando parlammo per la prima volta [di Cobra Kai]", ha detto Hurwitz. "Non passò inosservato e all'epoca fecero offerte anche molto insistenti. L'unica ragione per cui non debuttò direttamente su Netflix fu la spietata competitività di YouTube e la garanzia di poter realizzare un'intera stagione ancora prima che poggiassimo la penna sulla pagina".



Schlossberg continua: “Era stato davvero importante per noi che la terza stagione venisse trasmessa e non c'importava quale piattaforma l'avrebbe lanciata, perché siamo davvero soddisfatti della terza stagione. Abbiamo appena finito di girarla e vogliamo che abbia il pubblico più ampio possibile. Quindi, negli ultimi mesi, non si trattava di 'Oh, mio ​​Dio, verrà trasmessa da qualche parte?'. Eravamo abbastanza sicuri che lo sarebbe stata e volevamo solo che fosse la piattaforma migliore, che è Netflix”.



Secondo Hurwitz, “La terza stagione è sicuramente il nostro lavoro più riuscito. Parla di rinascita e molti personaggi s'incontreranno di nuovo. Ed è una stagione in cui guardiamo al passato per vedere il nostro percorso verso il futuro".

Infine, alla domanda su una possibile quarta stagione, Hurwitz ha semplicemente risposto "continueremo a fare quello che stiamo facendo. Se ci saranno più soldi per la produzione? Non lo sappiamo, ma sarebbe fantastico. Portarla ancora sugli schermi sarebbe meraviglioso, ma non ci interessa davvero. Per noi il più grande merito di Netflix è semplicemente la possibilità per i fan di tutto il mondo di poter guardare con facilità il nostro show".

Nelle ultime settimane abbiamo scoperto che in Cobra kai 3 stunt e scene mozzafiato non mancheranno e chissà, forse in una futura quarta stagione potremo addirittura assistere al crossover tra Karate Kid e Cobra Kai tanto atteso dai creatori della serie.