Cobra Kai: Netflix riassume i migliori riferimenti a Karate Kid in un video

Il nuovo trailer di Cobra Kai ci ha finalmente svelato la data di uscita della terza stagione. Per prepararsi al meglio, perché non fare un ripasso di tutti i riferimenti a Karate Kid contenuti nelle prime due stagioni presenti su Netflix?

È lo stesso account ufficiale della piattaforma a venirci incontro, con un video che non mancherà di commuovere i fan più nostalgici del franchise. Gli easter egg vanno dagli iconici bonsai del maestro Miyagi, ora diventati il regalo perfetto per i clienti della concessionaria LaRusso, agli acquatici insegnamenti sull'equilibrio.

Non mancano citazioni più nascoste, come quella riguardante Tommy, l'amico di Johnny Lawrence che incitava il campione del Cobra Kai a non avere pietà di Daniel e a fare in modo che l'avversario uscisse dal torneo in un "sacco per cadaveri". Se i riferimenti agli insegnamenti di Miyagi sono ben noti a tutti, ci sono diversi parallelismi anche per quanto riguarda il Cobra Kai, primo fra tutti la scena in cui Johnny immobilizza il suo maestro con una micidiale stretta al collo.

Siete riusciti a cogliere tutti gli easter egg? Ditecelo nei commenti e nel frattempo vi rimandiamo ai commenti di Ralph Macchio sul cambiamento di Daniel e alle parole di William Zabka sullo sconvolgente finale di stagione.