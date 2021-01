Cobra Kai, Netflix riconosce i meriti di Barney Stinson: 'Aveva capito tutto'

Con l'uscita di Cobra Kai William Zabka è stato travolto da un'ondata di popolarità senza precedenti: lo show Netflix ha di fatto spinto tanti fan di Karate Kid a rivalutare lo storico antagonista di Daniel LaRusso nei film degli anni '80. Ai fan di How I Met Your Mother, però, la situazione non è giunta del tutto nuova.

Chi ha seguito le vicende di Ted, Robin, Marshall, Lily e Barney ha probabilmente avuto modo già da tempo di rivedere la propria opinione sul nostro Johnny Lawrence: nel corso della celebre sitcom, infatti, il personaggio di Neil Patrick Harris si spingeva più volte a ribadire di considerare Lawrence il vero protagonista di Karate Kid, ostentando invece un odio viscerale per l'eroe interpretato da Ralph Macchio.

A rendere onore ai meriti del buon Barney è stata ora la stessa Netflix: tramite un video pubblicato su YouTube, infatti, la piattaforma ha fatto notare a tutti i fan di Cobra Kai come Barney fosse riuscito, effettivamente, ad anticipare di un bel po' di anni ciò che sarebbe esploso con l'uscita dello show che ha donato nuova linfa alla carriera e all'immagine di uno Zabka spesso ingiustamente bistrattato.

Vi trovate d'accordo con Barney Stinson? Credete anche voi che Johnny Lawrence sia sempre stato il vero eroe di Karate Kid? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra spiegazione del finale della terza stagione di Cobra Kai; ecco, invece, tutti gli easter-egg presenti nella terza stagione di Cobra Kai.