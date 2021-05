Cobra Kai: Netflix rivela il logo ufficiale della quarta stagione

Netflix ha diffuso in rete il logo ufficiale che accompagnerà l'uscita della quarta stagione di Cobra Kai, serie che riprende i personaggi iconici della saga cinematografica di Karate Kid e che si concentra a differenza di questi sul personaggio di Johnny Lawrence, villain del primo film della saga principale. I nuovi episodi arriveranno nel 2021.

A diffondere il logo ufficiale della quarta stagione di Cobra Kai è Martin Kove, che proprio per la serie ha ripreso il suo personaggio cinematografico, e che era stato il primo a confermare l'entrata e la fine della produzione della quarta stagione dello show targato Netflix. Le riprese, infatti, si sono svolte tra il febbraio e la fine di aprile di quest'anno.

Kove infatti aveva scritto:"Stasera, io e l'intera troupe di COBRA KAI S4 abbiamo ufficialmente concluso! Che stagione, e che anno. Una troupe impavida e senza pietà, siamo andati avanti anche con il Covid, abbiamo colpito per primi con un cast che colpisce duramente! @ralph_macchio e @william_zabka la battaglia infuria! Non potrei essere più felice di lavorare al fianco di entrambi. Chi ha lavorato giorno dopo giorno e giorno dopo giorno e giorno dopo giorno. E ai fan .....beh... la vera storia è appena iniziata... ma lo sapete! Quindi preparatevi perché Cobra Kai non muore mai!!!!".

La quarta stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix entro la fine dell'annoe non potremmo essere più entusiasti di così! Anche voi attendete la serie con ansia? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la sigla di Cobra Kai in versione anime da non perdere.

Per ingannare l'attesa, intanto, potete leggere la nostra recensione della terza stagione di Cobra Kai.