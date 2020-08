Cobra Kai su Netflix: la terza stagione si mostra in un teaser trailer

Il passaggio di Cobra Kai a Netflix permetterà ai fan di immergersi nuovamente nel mondo della arti marziali: il nuovo trailer, che annuncia l'arrivo delle prime due stagioni sulla piattaforma, contiene anche un teaser finale sulle puntate inedite.

"Siamo felici che il pubblico abbia la possibilità di rivedere le prime due stagioni. In questo modo, quando la stagione 3 uscirà, tutti quanti verranno ripagati insieme", aveva commentato il creatore della serie Josh Heald.

Nel video di Netflix ritroviamo le scene iconiche che abbiamo già avuto modo di vedere, dai combattimenti dell'orginale Karate Kid al grande ritorno di Johnny Lawrence, che ha deciso di addestrare una nuova generazione di combattenti molti anni dopo gli eventi del primo film. Non mancano i riferimenti al mitologico maestro Miyagi e agli avvenimenti del cult originale.

"Hey, Sensei, vuoi che pulisca questa finestra in qualche modo particolare?", chiede l'allievo al maestro Lawrence. "No, non me ne frega un c**o", è la risposta, che testimonia in maniera esilarante quanto le cose siano cambiate dai tempi di "Dai la cera, togli la cera".

La parte finale del trailer ci svela che la terza stagione arriverà nel 2021: scorgiamo un sorpreso Daniel LaRusso, che si fa mettere al tappeto da un misterioso combattente. Dato che si parla di un inaspettato segreto del maestro Miyagi potrebbe trattarsi di un figlio di cui non eravamo a conoscenza?

Vi ricordiamo che le prime due stagioni saranno disponibili dal 28 agosto 2020, mentre si parla già di una possibile quarta stagione di Cobra Kai.