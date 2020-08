Cobra Kai, ecco l'omaggio della serie disponibile su Netflix al Maestro Miyagi

Cobra Kai sta finalmente facendo parlare di sé anche il pubblico italiano grazie all'approdo su Netflix, e come molti di voi avranno sicuramente notato nel quinto episodio della prima stagione arriva un bellissimo omaggio al mitico Pat Morita, interprete del Maestro Miyagi scomparso nel novembre del 2005.

Vediamo infatti Daniel-San (Ralph Macchio) recarsi in un cimitero a visitare la tomba del suo vecchio maestro, in cerca di un consiglio o meglio, dell'ispirazione per capire come contrastare Johnny Lawrence (William Zabka), che ha riparto la palestra Cobra Kai. È una bellissima scena e c'è una sorta di dialogo tra Daniel e Miyagi, anche se non fisico. E alla anche l'interno episodio è dedicato proprio a Morita.



La serie creata da creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald è stata infatti recentemente acquisita da Netflix, che produrrà la terza stagione, e nell'attesa di iniziare le riprese la piattaforma ha annunciato che il 28 agosto le prime due stagioni si uniranno al già nutrito catalogo della piattaforma.

La serie, originariamente prodotta in collaborazione con YouTube Red, è ambientata 30 anni dopo gli eventi di Karate Kid e vediamo l'ormai cresciuto Daniel LaRusso fare i conti con la nuova sfida lanciatagli da Lawrence, più che mai intenzionato a vendicarsi dopo l'onta che lo perseguita sin dalla sua sconfitta sul grande schermo.

A riprendere i loro storici ruoli ci saranno Ralph Macchio e William Zabka e al loro fianco Courtney Henggeier, Zolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List e Martin Kove.

Purtroppo, non si sa ancora molto riguardo la terza stagione di Cobra Kai: tempi di realizzazione e data di distribuzione sono ancora sconosciuti, anche a causa del Coronavirus, ma è molto probabile che, a fronte della distribuzione, nelle prossime settimane venga svelato qualcosa in più.