Cobra Kai, parliamo dell'eventuale quinta stagione e di possibili spin-off nel nuovo video

Nel nuovo video di Everyeye Plus abbiamo deciso di parlare oggi dell'eventualità dell'arrivo di alcuni spin-off dell'amatissima Cobra Kai di Netflix, soffermandoci sulle possibilità narrative da esplorare in caso venissero proposti e accolti e andando anche oltre la quarta stagione, fino alla quinta (non ancora annunciata).

Potete dare un'occhiata al nostro filmato in alto. Vi basta semplicemente fare play.



Dopo la pubblicazione del logo ufficiale della quarta stagione di Cobra Kai, Netflix ha diffuso un breve video, un teaser trailer della durata di una ventina di secondi, per mostrare quello che sarà proprio il villain dei nuovi episodi, interpretato ancora una volta da Thomas Ian Griffith.

Il filmato inquadra Terry Silver soltanto di spalle, ma si tratta inequivocabilmente di lui.



"Dall'inizio della serie, abbiamo orchestrato attentamente il momento giusto per liberare il co-fondatore del dojo Cobra Kai Terry Silver nell'universo" hanno spiegato in una dichiarazione i produttori esecutivi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. "Quel momento è arrivato. Non vediamo l'ora che il mondo intero assista al maestoso ritorno di Thomas Ian Griffith nel franchise".



Gli episodi della quarta e attesissima stagione di Cobra Kai sbarcheranno sicuramente su Netflix entro la fine dell'anno o nelle prime settimane del 2022, a data ancora da destinarsi. Al momento la stagione è in post-produzione e i lavori procedono alacremente.