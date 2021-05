Cobra Kai, Paul Walter Hauser apre al suo ritorno: 'Aspetto solo la telefonata'

Intervistato dall'Hollywood Reporter per parlare del suo ruolo in Crudelia, il film Dinsey con Emma Stone disponibile da qualche giorno anche nelle sale italiane, Paul Walter Hauser ha dichiarato che farebbe volentieri ritorno in Cobra Kai.

L'attore è apparso nei panni di Raymond "Pastinaca" Tucker nella stagione 2 della serie Netflix, ma da allora il suo personaggio non si è più fatto vedere. Durante la chiacchierata, tuttavia, Hauser ha rivelato di essere ancora in contatto con gli autori di Cobra Kai.

"Spero di tornare! Adoro quella serie. Quei ragazzi mi contattano ogni secondo per sapere come sto", ha detto l'attore. "Sono molto dolci e vogliono sapere cosa sto facendo e come lo sto facendo. Ma ci sono così tanti personaggi nell'universo di Cobra Kai che non vorrei sottrarre tempo prezioso ai protagonisti. Quindi, se troveranno un modo per farmi tornare in futuro, io ci sto. Sto solo aspettando la telefonata."

Vi piacerebbe rivedere Hauser nella serie Netflix? Fatecelo sapere nei commenti. Ancora in attesa di una data di uscita, la stagione 4 di Cobra Kai si è mostrata di recente con un teaser dedicato al ritorno di Terry Silver.

A proposito di Hauser, vi ricordiamo che l'attore nel 2019 ha prestato il volto a Richard Jewell nel film diretto da Clint Eastwood.