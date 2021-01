Cobra Kai: quali personaggi di Karate Kid sono assenti, chi tornerà nella Stagione 4?

La serie TV di Cobra Kai è stato il vero grande colpo di Netflix degli ultimi anni. A una bella storia, raccontata in maniera perfetta dagli autori Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald si è unito anche un effetto nostalgia che ha fatto amare al pubblico il ritorno di alcuni dei personaggi più iconici del cinema degli ultimi quattro decenni.

Dopo tre brillanti stagioni, è già il momento di pensare al futuro dello show e, mentre vi abbiamo parlato di quale potrebbe essere il nome del dojo di Johnny e Daniel in Cobra Kai 4, oggi vogliamo cercare di capire chi dall'epica saga di film The Karate Kid potrà fare il suo ritorno nel quarto ciclo di episodi. Vi avvisiamo che potremmo fare spoiler, quindi nel caso non aveste visto la terza stagione dello show vi consigliamo di non proseguire nella lettura.

Ci sono grandi assenti in Cobra Kai 3?

Con l'epico ritorno di Ali Mills (Elisabeth Shue) nel terzo arco narrativo della serie, i personaggi mancanti dal primo film sono davvero pochi, se si escludono i deceduti, tra cui spicca soprattutto il grandissimo Pat Morita, ovvero il fantastico maestro Miyagi, tragicamente scomparso nel 2005.

Per quanto riguarda il primo film, l'unico personaggio rilevante che ancora non è apparso nella serie è Dutch, interpretato da Chad McQueen. I motivi sarebbero dovuti al fatto che, nello show, Dutch sarebbe attualmente in carcere (in seguito, per altro, a numerosi altri arresti). Che sarà lui un altro grande antagonista del futuro, insieme al terribile John Kreese (Martin Kove)?

Qualche ritorno inaspettato?

Diverso è, invece, se si considerano anche le altre pellicole di The Karate Kid. Per esempio, sono alte le probabilità che vedremo nelle prossime stagioni un ritorno dal terzo lungometraggio della serie, ovvero quello di Terry Silver (Thomas Ian Griffith), il principale antagonista del film. Infatti, con ogni probabilità, è stato proprio Terry Silver a essere stato chiamato da Kreese durante il finale di Cobra Kai 3, e tremiamo alla sola idea che un personaggio così pericoloso possa tormentare i nostri protagonisti.

Inoltre, al momento, alcune notizie non confermate avrebbero dichiarato che potrebbe essere possibile un clamoroso ritorno della protagonista del quarto film della saga, ovvero Julie Pierce (Hilary Swank). Non avendo ulteriori conferme, è difficile immaginare un suo possibile coinvolgimento, e al momento sembrerebbe complicato anche pensare a come potrebbe essere inserito un personaggio del genere nella storia. Comunque, staremo a vedere.

quale ritorno dalla saga di The Karate Kid vorreste vedere in Cobra Kai 4?