Cobra Kai, ecco le prime immagini della terza stagione, a gennaio su Netflix

Manca ormai un mese all'arrivo della terza stagione di Cobra Kai, la serie spin-off di Karate Kid. Le prime due stagioni erano state pubblicate in streaming premium su YouTube, ma è da quando lo show è stato acquistato da Netflix che il suo successo si è amplificato, tanto che è già stata annunciata la quarta stagione.

Nella mattinata di lunedì 7 dicembre EW ha pubblicato le prime immagini ufficiali della terza stagione di Cobra Kai, che mostrano quasi tutti i personaggi principali. Le foto sono visibili anche nella nostra gallery.

La scorsa stagione, come si ricorderà, era terminata con una rissa e con Miguel tramortito, dopo essere stato preso a calci da Robby. Nei nuovi episodi, quindi, quest'ultimo è in fuga dalla legge, mentre Miguel è in ospedale e Johnny si sente in colpa per quanto accaduto ai ragazzi. Adesso, inoltre, Krees è al comando di Cobra Kai.

Uno dei protagonisti della serie, William Zabka, aveva già nei mesi scorsi svelato qualche anticipazione sulla stagione 3 di Cobra Kai. "Saranno fuochi d'artificio, è come la prima e la seconda stagione mixate con steroidi. Ed è stato fantastico girare, è valsa la pena di aspettare" aveva detto, alludendo anche allo stop imposto alla produzione dalla pandemia.

La terza stagione di Cobra Kai sarà in streaming dall'8 gennaio 2021. Se non l'avete ancora fatto, intanto, vi sveliamo perché guardare Cobra Kai su Netflix.