Cobra Kai punterà i riflettori sul difficile rapporto tra Johnny e Daniel di Karate Kid

Più di 30 anni fa, Karate Kid ha regalato al pubblico uno dei più raffinati bulli delle scuole superiori degli anni '80 con Johnny Lawrence, il rivale di Daniel LaRusso. Ora, la nuova serie YouTube Red Cobra Kai vedrà Johnny riaprire il famigerato dojo Cobra Kai e riaccendere quella rivalità.

Tuttavia, se pensavate che Cobra Kai sarebbe stata interamente incentrata sulla redenzione Lawrence, potreste sbagliarvi. Xolo Mariduena, che interpreta Miguel, lo studente di Johnny nella serie, ha recentemente parlato con ComicBook.com rivelando che, mentre riaprire il Cobra Kai fa sicuramente parte del viaggio di Johnny (William Zabka), non lo definirebbe proprio una redenzione. "Non sono così sicuro che questa sia una redenzione per Johnny, è sicuramente parte del viaggio dell'eroe di Johnny e naturalmente è il riluttante sensei di Miguel", ha detto Mariduena. "È lo sviluppo di quella relazione che vede dei parallelismi con il film."

In Cobra Kai, Mariduena, cresciuto da una madre single dell'Ecuador, si ritrova a lottare con i bulli nella sua nuova scuola. È uno scenario che mette Miguel in una posizione simile a quella di Danny (Ralph Macchio) in Karate Kid. Johnny che diventa il suo mentore, è certamente una situazione che potrebbe sollevare parallelismi in effetti, ma Mariduena sostiene anche che lo show riguarda molto più del bullismo. "Ho intenzione di dire che il bullismo non è il tema portante della serie, ma è più un sottotesto", ha spiegato Mariduena. "Penso che dai trailer qualcuno possa dire che Johnny non è un tipo brillante, felice, quindi non vedrà il bullismo come un'epidemia".

Ciò che sarà centrale è invece la continuazione dell'eredità di Karate Kid. Con un film originale così iconico, mantenere la complicata relazione tra Daniel e Johnny è importante per la serie. Ma ciò non significa che Mariduena non abbia sentito la pressione. L'attore ha detto che non solo si è allenato duramente per essere pronto per il ruolo -tre ore al giorno nei giorni delle riprese e sei nei giorni di non riprese- ma che aveva una voce in testa che lo teneva in carreggiata.

"Non c'è troppa pressione perché il centro dell'attenzione si concentrerà giustamente sulla complessa relazione che hanno Daniel e Johnny", ha detto Mariduena. "Tuttavia, a livello personale, avevo una voce che mi diceva di non rovinare tutto. Il peso di questa eredità è forte sulle mie spalle ma i creatori dello show hanno davvero fatto evolvere la storia in un modo che sarà culturalmente rilevante per lo spettatore".

Cobra Kai debutta su YouTube Red il 2 maggio.