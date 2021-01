Cobra Kai: Quale sarà la trama della quarta stagione? Scopriamolo

Abbiamo scoperto quando inizieranno i lavori sulla quarta stagione di Cobra Kai, in attesa di vedere le prime immagini dal set dello show Netflix parliamo di quella che potrebbe essere la trama della serie.

La conclusione della terza stagione ha sorpreso i numerosi fan di Cobra Kai e soprattutto dei film di Karate Kid, portando finalmente i due protagonisti Ralph Macchio e William Zabka a chiarirsi e ad allearsi per affrontare insieme il dojo di John Kreese. Inoltre grazie agli sforzi di Miguel Diaz e Samantha il torneo di karate di All-Valley sarà organizzato di nuovo, e siamo sicuri che sarà al centro delle prossime puntate inedite.

La quarta stagione continuerà anche la storia di Robby Keene, che sembra sempre più convinto di voler seguire gli insegnamenti del Cobra Kai, mentre in molti sono certi che la puntata finale ci mostrerà un nuovo scontro tra lui e Miguel, proprio come quello della prima stagione. Inoltre, scopriremo chi sarà la misteriosa persona che John Kreese ha chiamato nel finale della terza parte, l'ex soldato infatti ha chiesto l'aiuto di un suo commilitone in Vietnam, che addestrerà gli allievi del suo dojo.

In attesa di ulteriori dettagli, vi segnaliamo questa intervista ad Elizabeth Shue di Cobra Kai.