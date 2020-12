Cobra Kai, Ralph Macchio ha appena svelato quante stagioni realizzerà Netflix?

L’uscita della terza stagione di Cobra Kai è stata anticipata di una settimana da Netflix, con i protagonisti Ralph Macchio e William Zabka nei panni rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence pronti a tornare, sembra proprio che attori e autori stiano già guardando al futuro.

Macchio ha rivelato che i creatori della popolare serie sequel hanno in programma sei stagioni di storia, e che lui e Zabka sono a bordo per tutta la durata.



"Gli sceneggiatori hanno sempre pensato di avere sei stagioni nella loro testa, dove gli archi narrativi possono andare. Quindi tutto dovrebbe arrivare quando è il momento giusto. Non vuoi restare troppo a lungo, ma i fan si stanno divertendo e c'è più storia da raccontare. Finché ci è permesso continuare a farlo, Billy e io siamo dentro" ha detto Macchio.



La quarta stagione è già in programma. "Stiamo più che pensando alla quarta stagione: iniziamo a lavorarci in poche settimane", ha aggiunto Zabka. "E oltre. Lo spettacolo ha una lunga strada da percorrere e ci stiamo davvero divertendo."



In attesa dell'uscita della terza stagione il prossimo 1° gennaio 2021 su Netflix e scoprire se Ali Mills tornerà o se Hilary Swank tornerà nei panni di Julie Pierce date un'occhiata al nuovo poster di Cobra Kai. Con un potenziale di sei stagioni, Cobra Kai potrebbe accogliere altri volti familiari del passato del franchise, non ci resta che attendere per scoprirlo.