Cobra Kai, ma Ralph Macchio conosce veramente il karate? La risposta dell'attore!

Dopo quasi quarant'anni dall'inizio della saga cinematografica di Karate Kid, con il primo film uscito nel 1984 e poi proseguito con altri capitoli e poi ripreso in questi ultimi anni dalla serie di successo targata Netflix, Cobra Kai, in moltissimi si sono sempre chiesti se la star del franchise Ralph Macchio conoscesse davvero il karate. È così?

Nel corso di una recente intervista a Wired, Macchio ha rivelato di conoscere l'arte del karate al di là di Cobra Kai. L'attore ha raccontato di come sia stato addestrato per il primo film da Pat E. Johnson, che era l'arbitro del combattimento finale del Torneo All-Valley tra Daniel e Johnny, e ha parlato anche delle controfigure del film e dello show.

"Si tratta di un signore di nome Pat E. Johnson. Se avete visto il film Karate Kid, l'arbitro del torneo finale era Pat Johnson. Ha insegnato a tutti noi, ha allenato me nello stile goju-ryu, il karate classico di Okinawa, e anche Pat Morita. Ha contribuito in modo determinante alla creazione di tutte queste sequenze. Il più delle volte non uso una controfigura. Cerco davvero di fare tutto io. Certamente era più facile ai tempi. Sì, mi sono fatto male qualche volta. Ma non mi sono mai rotto nulla. È questo l'errore più grande che abbia mai commesso dicendolo ad alta voce".

Sebbene la star di Cobra Kai Ralph Macchio non sia cintura nera di karate nella vita reale, le sue parole confermano che tenta ancora di fare le sue acrobazie per la serie di successo di Netflix come aveva già fatto per l'intero franchise cinematografico. All'età di 60 anni, Macchio spiega ovviamente che fare le proprie acrobazie è più difficile oggi rispetto a quando ha girato Karate Kid. Tuttavia, il fatto che raramente abbia utilizzato una controfigura nella serie dimostra quanto sia impegnato nel ruolo e conferisce grande autenticità al personaggio di Daniel LaRusso.

Recentemente, Macchio si è detto ottimista per il rinnovo di Cobra Kai per una Stagione 6: "Non è stata ufficialmente ordinata. Devo dirlo perché è la verità. Ma ci sentiamo abbastanza sicuri di poter continuare lo show e di lasciarlo evolvere e concludere quando ne avrà bisogno". Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di Cobra Kai 5.