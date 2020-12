Cobra Kai, Ralph Macchio: 'Ecco come Daniel è diventato il cattivo ragazzo'

Il nuovo anno inizierà con il botto con l'arrivo della terza stagione di Cobra Kai su Netflix, nessuno poteva immaginare che questa serie nostalgica nata su Youtube sarebbe riuscita ad ottenere un simile successo ma, sembra che i fan di Karate Kid non siano ancora sazi delle storie di Daniel San e Johnny Lawrence.

Questa serie ha per stravolto le dinamiche dei film, infatti proprio l'allievo del Maestro Miyagi è diventato il cattivo ragazzo, permettendo invece all'antagonista storico interpretato da William Zabka di ottenere una propria redenzione.

"Beh, eravamo all'inizio... L'intenzione era quella di far entrare i nostalgici fan nell'universo di Karate Kid ma da una prospettiva diversa", ha detto Macchio ai presentatori di Afterparty Spade, Fortune Feimster e London Hughes. "Sapevamo che ci sarebbe stata una storia di redenzione [per Johnny] in arrivo, ma non sapevamo ancora bene in che modo e soprattutto come LaRusso e Lawrence, in certi momenti, sarebbero diventati l'uno l'antagonista dell'altro. Questa è la cosa più divertente e anche quella che ci allontana maggiormente dai film di Karate Kid. Li era tutto chiaramente bianco e nero, il bene sul male. Daniel Good. Johnny Bad. Ora ci sono delle zone grigie".

"Tutto quello che dovevano fare era dare a Johnny un po' di redenzione ... solo un po' di bontà", aggiunge Zabka. "È stato così cattivo per tre decenni. Era il più grande idiota. Era il cattivo. Ma ora la situazione si è capovolta".

Intanto gli autori sembrano già essere pronti per la stagione 4 di Cobra Kai.