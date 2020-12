Cobra Kai, Ralph Macchio parla del ritorno di alcuni personaggi di Karate Kid II

Ralph Macchio ha parlato a CBR della terza stagione di Cobra Kai e di com’è stato tornare a lavorare con Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto che riprendono i rispettivi ruoli del film del 1986.

Daniel tornerà a Okinawa nella terza stagione e si riunirà con Kumiko e Chozen. Parlando a CBR Macchio ha rivelato che i due personaggi trasmetteranno parte della saggezza di Mister Miyagi a Daniel che è diventato il cattivo ragazzo.



"È stato bellissimo, è stato un momento clou. Tamlyn è arrivata e in dieci secondi eravamo di nuovo giovani", ha detto Macchio. "C'era una chimica così dolce che avevamo allora e abbiamo ancora oggi. Sarà interessante vedere come la gente si sentirà al riguardo".



Macchio ha aggiunto: "LaRusso è un padre di famiglia, ha la sua vita, ma ti chiedi se ha pensato, ‘Prova ancora quei sentimenti?’. Lei è andata avanti con la sua vita e lui è andato avanti con la sua."



Chozen interpretato da Okumoto era un antagonista di Daniel nel film del 1986, sviluppando un'immediata antipatia per il campione di karate adolescente nel momento in cui si incontrarono per la prima volta. E mentre Macchio ha notato che Chozen avrà un aspetto burbero nella terza stagione, scopriremo anche qualche nuovo lato di lui.

"C'è una svolta nel suo carattere. Vediamo una nuova dimensione di lui ed entrambi diventano una sorta di portatore della saggezza di Miyagi per LaRusso ed è una cosa bellissima e una delle mie cose preferite della stagione" ha concluso l'attore.



Macchio potrebbe anche aver svelato il numero finale di stagioni di Cobra Kai, la terza stagione arriverà il 1° gennaio 2021 su Netflix.