Cobra Kai, Ralph Macchio sulle riprese ad Okinawa: 'Ero finalmente nella terra di Miyagi'

L'arrivo su Netflix delle prossime puntate inedite di Cobra Kai è ormai imminente, scopriamo quindi qualche dettaglio in più sui lavori dello show grazie a questa intervista a Ralph Macchio, interprete di Daniel LaRusso.

Come sapete, nel corso della terza stagione vedremo il protagonista viaggiare ad Okinawa, ripercorrendo così le vicende del secondo film dedicato a Karate Kid. Ecco come descrive la sua esperienza Ralph Macchio discutendo con i giornalisti di Collider: "È stato tutto molto frenetico. Sono grato alla produzione ed alla Sony per permetterci di andare lì anche solo per due giorni di riprese. È stato quasi come un lungo weekend. Era fantastico sai? Mi sembrava di essere nella terra di Miyagi, ci sono finalmente arrivato e Yugi era con me. Tamlyn non è riuscita a venire, quindi le scene con Kumiko sono state girate negli Stati Uniti. Abbiamo avuto un giorno con un tempo fantastico e poi uno terribile, quindi abbiamo potuto scegliere con cura quali parti usare".

L'attore protagonista di Cobra Kai ha poi rivelato un problema che la produzione ha dovuto affrontare: "Siamo atterrati ma i nostri bagagli sono finiti su un altro aereo, quindi abbiamo dovuto cercare una maglietta uguale e avevamo solo due giorni... Ma era una location stupenda, c'era il mare e un paesaggio fantastico, mi sentivo fortunato ad essere lì".

Ricordiamo che la terza stagione sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo primo gennaio, nel frattempo vi lasciamo con questo poster ufficiale di Cobra Kai.