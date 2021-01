Cobra Kai, Ralph Macchio rivela il titolo che il regista aveva in mente per Karate Kid

Ralph Macchio è stato ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon per promuovere la terza stagione di Cobra Kai, l'attore ha svelato che il regista di Karate Kid John G. Avildsen aveva in mente un titolo molto diverso e non particolarmente entusiasmante per la pellicola uscita nel 1984.

A Macchio non piaceva particolarmente il titolo "The Karate Kid" ma poteva andare molto peggio come ha infatti rivelato. Il regista ha considerato di chiamare il film: East Meets West in West.



"Ho pensato, e non ero l'unico che fosse un titolo scadente per un film diretto dal ragazzo che ha realizzato 'Rocky'", ha detto Macchio. “Ma forse era un presagio. Forse ho pensato che se mai avessi ottenuto la parte avrei dovuto portare quella dannata cosa per il resto della mia vita".



Karate Kid è stato alternativamente intitolato "The Moment of Truth" in paesi "dove il karate aveva una connotazione negativa", ha detto Macchio a Fallon.

L’attore ha inoltre rivelato che altri attori erano stati originariamente considerati per il ruolo di Daniel LaRusso come: Charlie Sheen, Nicolas Cage e Robert Downey Jr.



La terza stagione di Cobra Kai, serie sequel di Karate Kid ha debuttato il 1° gennaio su Netflix. Leggi la nostra recensione di Cobra Kai e scopri quando inizieranno le riprese della quarta stagione di Cobra Kai.



