Cobra Kai: una reunion 'amorosa' è avvenuta per la prima volta sul set della terza parte

La terza stagione di Cobra Kai è finalmente disponibile nel catalogo di Netflix. Nelle varie puntate che ci hanno raccontato la storia di Daniel, Johnny e gli altri protagonisti, mostrandoci anche una emozionante reunion.

Lo show prodotto da Netflix ha riscosso un notevole successo tra tutti gli appassionati della trilogia di film di Karate Kid, che hanno così potuto rivedere i loro beniamini. Nel corso della terza stagione inoltre, è stato introdotto di nuovo il personaggio interpretato da Elisabeth Shue, conosciuta anche con il nome di Ali Mills. La celebre attrice, che ha fatto anche parte del cast di The Boys, ha quindi rivelato che questa è stata anche l'occasione per rivedere i suoi vecchi colleghi, dopo più di trent'anni. Ecco il suo commento: "Ho visto solo Ralph una volta prima, non ricordiamo quando ma penso fosse ad una partita di baseball nel 1986. E poi non ci siamo più rivisti finché non abbiamo iniziato a lavorare allo show. È stato bellissimo. Dovevamo fare le prove e ho girato un angolo e l'ho trovato lì. Ho detto solo, oh mio Dio".

Nonostante fossero passati molti anni dall'ultima volta che hanno recitato insieme, Elisabeth Shue ha subito ritrovata a suo agio con i vecchi colleghi: "È pazzesco come sia stato facile recitare di nuovo insieme, abbiamo un grande feeling insieme e penso che lo avremo per sempre". Infine vi segnaliamo questa intervista ai protagonisti di Cobra Kai.