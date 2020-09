Cobra Kai: tutti i riferimenti e gli easter egg ai film di Karate Kid

Una delle notizie di questo 2020, dal punto di vista delle serie TV, è che Cobra Kai sia un successo su Netflix. Lo show, che di recente è stato acquisito proprio dalla piattaforma streaming, è un sequel/spin-off del film Karate Kid - Per vincere domani, e si possono trovare molti riferimenti alla pellicola datata 1984. Vediamo insieme quali sono.

Chi ha seguito la serie sa che il protagonista è il "cattivo" di Karate Kid, Johnny Lawrence (William Zabka), avversario del protagonista Daniel LaRusso. E già nel primissimo episodio della serie troviamo un riferimento all'incontro che aveva visto opposti Daniel e Johnny. Troviamo infatti Johnny nella stessa posizione nella quale si era visto nel finale del film, questa volta sconfitto dalla vita, e non in un incontro di arti marziali.

"Dai la cera, togli la cera", uno dei saggi consigli del sensei Miyagi a Daniel. Decisamente diverso l'approccio di Johnny all'insegnamento. Nel secondo episodio della prima stagione, infatti, Miguel (Xolo Maridueña) chiede al suo nuovo sensei se ci fosse un modo particolare nel quale avrebbe dovuto pulire i vetri del dojo, a cui segue la laconica risposta di Johnny: "non me ne frega niente".

Una scena che abbiamo adorato è quando, durante il settimo episodio della prima stagione, Miguel e Samantha (Mary Mouser) escono insieme al Golf 'n' Stuff. Sebbene l'originale Golf 'n' Stuff sia situato a Norwalk, in California e la serie invece è interamente girata ad Atlanta, sarebbe possibile sovrapporre perfettamente le due scene, quasi identiche in tutto e per tutto.

Per chiudere, segnaliamo un easter egg davvero nascosto e tra i più belli: durante il settimo episodio della seconda stagione, quando Daniel (Ralph Macchio) porta i suoi allievi a un mattatoio per l'allenamento, gli scatoloni di carne riportano tutti la scritta Fernandez Meats. In questo caso, l'easter egg è su Freddy Fernandez, il ragazzo con la maglietta "Makin Bacon". Evidentemente, la sua carriera si è davvero compiuta nel mondo delle carni.

E voi li conoscevate questi Easter Egg? Ne avete trovati altri? Fatecelo sapere nello spazio commenti.

Per chi ha amato la serie e non vede l'ora di immergersi di nuovo nel suo mondo, ricordiamo che è in uscita il videogioco di Cobra Kai.