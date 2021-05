Cobra Kai, le riprese della quarta stagione sono ufficialmente terminate

Le riprese della quarta stagione di Cobra Kai sono ufficialmente terminate per la gioia dei fan che non vedono l’ora di conoscere gli sviluppi dello show con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka la cui messa in onda dovrebbe

Nonostante la produzione sia iniziata solo all’inizio di quest’anno, Martin Kove (Kreese) ha confermato tramite i suoi social che le riprese della quarta stagione sono finite. Kove ha ripreso il suo personaggio del film The Karate Kid, John Kreese, per un'apparizione speciale nella prima stagione, ed è diventato un membro del cast principale dalla seconda stagione.



Rivelando la fine delle riprese ha scritto: "Stasera, io e l'intera troupe di COBRA KAI S4 abbiamo ufficialmente concluso! Che stagione, e che anno. Una troupe impavida e senza pietà, siamo andati avanti anche con il Covid, abbiamo colpito per primi con un cast che colpisce duramente! @ralph_macchio e @william_zabka la battaglia infuria! Non potrei essere più felice di lavorare al fianco di entrambi. Chi ha lavorato giorno dopo giorno e giorno dopo giorno e giorno dopo giorno. E ai fan .....beh... la vera storia è appena iniziata... ma lo sapete! Quindi preparatevi perché Cobra Kai non muore mai!!!!" potete vedere il post di Kove in calce alla notizia.



La quarta stagione di Cobra Kai arriverà su Netflix entro la fine dell'anno e non potremmo essere più entusiasti di così! Anche voi attendete la serie con ansia? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la sigla di Cobra Kai in versione anime da non perdere.