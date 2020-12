Cobra Kai e la rivincita di William Zabka: l'attore si aggiudica l'MTV Zero to Hero Award

Le nuove immagini di Cobra Kai ci comunicano che l'attesa per la terza stagione Netflix sta per volgere al termine ma intanto il grande William Zabka è riuscito ad ottenere un prestigioso premio.

Si tratta del Zero to Hero Award, uno dei tanti tributi creati da MTV per premiare i migliori personaggi (Greatest of All Time) appartenenti al mondo cinematografico e televisivo. Ovviamente il tutto è legato al ruolo di Johnny Lawrence, l'acerrimo nemico di Daniel LaRusso diventato il protagonista assoluto della serie Netflix. La bravura di Zabka nel ritornare nel personaggio e rivisitarlo decenni dopo la sconfitta subita in Karate Kid non è di certo passata inosservata, né alla critica né al pubblico.

L'attore è apparso in un simpatico video nel quale interpreta inizialmente il suo personaggio, arrabbiato perché MTV non passa più i pezzi storici degli anni '80 e perché si permettono di chiamarlo The GOAT, termine giovanile per lui dispregiativo. A premiarlo ci sono proprio i giovani colleghi di Cobra Kai, e alla fine c'è spazio anche per i ringraziamenti, pure nei confronti del suo acerrimo nemico.

"Non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di diverse figure che considero eroi. Ringrazio Robert Kamen per aver scritto Karate Kid ed aver creato questo personaggio; Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heal per aver creato Cobra Kai ed aver portato avanti l'eredità, e per aver dato a Johnny nuova vita, umorismo e un arco di redenzione. Grazie a Ralph Macchio, per l'eredità che condividiamo e che continuiamo a condividere. Non c'è Johnny Lawrence senza il tuo Daniel LoRusso, sei il migliore".

In effetti è impossibile rinunciare a Combra Kai, una serie che è riuscita a conquistare sia i nostalgici sia i nuovi arrivati, grazie a personaggi mai banali e all'equilibrio tra leggerezza anni '80 e autentici valori.