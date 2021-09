Cobra Kai, tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione

Una delle produzioni più attese di Netflix è senza dubbio la quarta stagione di Cobra Kai, serie spin-off di Karate Kid ambientata decenni dopo che riprende con i personaggi di Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

La stagione 4 di Cobra Kai è molto attesa insieme alla seconda stagione di The Witcher, il che significa che dicembre sarà un mese importante per lo streamer perché entrambe le serie saranno lanciate in quel mese. Anche se sfortunatamente non sappiamo ancora il giorno esatto di uscita per Cobra Kai.

Cast

La nuova stagione riporterà sui nostri schermi tutti i nostri personaggi preferiti, tra cui Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso e William Zabka nei panni di Johnny Lawrence, insieme ai loro studenti famosi Sam LaRusso (Mary Mouser) e Miguel (Xolo Maridueña).



Ci saranno anche Demetri (Gianni Decenzo) e Falco (Jacob Bertrand), quest’ultimo tornerà all'ovile dopo aver salvato Demetri dalla rottura del braccio durante uno scontro con il Cobra Kai. Affronteranno Robby Keene, interpretato da Tanner Buchanan, e Tory (Peyton List).



Sicuramente nuovi volti si uniranno al Cobra Kai di Kreese (Martin Kove), con Netflix che ha annunciato la promozione di Peyton List e Vanessa Rubio a personaggi regolari della stagione e Dallas Dupree Young e Oona O'Brien si sono aggiunti al cast ed interpreteranno rispettivamente Kenny e Devon.

Inoltre, il losco milionario Terry Silver, il proprietario originale di Cobra Kai in debito con Kreese dopo avergli salvato la vita in Vietnam, tornerà.



"Non avrei mai immaginato di tornare in questo ruolo, ma che incredibile opportunità di chiudere il cerchio con Terry Silver", ha detto Thomas Ian Griffith a EW. "Quando dicono che Cobra Kai non muore mai, è vero!"

Trama

Era difficile immaginare che il team di sceneggiatori di Cobra Kai potesse inventare un gran finale più drammatico della rissa scolastica alla fine della seconda stagione ma in qualche modo sono riusciti a superarsi con il finale della terza stagione.



Sam e Miguel hanno riunito i loro amici per convincerli a chiamare una tregua tra i loro dojo rivali, ma sono stati attaccati dai teppisti del Cobra Kai a casa dei LaRusso. Tutto questo ha portato a un feroce confronto tra Kreese e Johnny in cui Daniel ha finito per salvare la vita di Johnny. I tre uomini hanno deciso di aspettare fino all’All Valley Karate Tournament per risolvere le loro divergenze e hanno fatto un patto: chi perde lascia la valle per sempre, ma presto abbiamo capito che Kreese ha intenzione di giocare sporco.



Una delle cose migliori del finale dello show è stata che finalmente abbiamo potuto vedere Johnny e Daniel unire le loro forze. La stagione si conclude con un vero sentimento di solidarietà, un tono molto più speranzoso di quello che abbiamo avuto per il finale terribile della seconda stagione.



La quarta stagione ruoterà totalmente intorno al grande torneo di Karate e agli incroci tra i vari protagonisti, ora che i due dojo Miyagi-Do e Eagle Fang sono uniti contro lo stesso nemico sarà interessante scoprire se Daniel e Johnny riusciranno ad andare d'accordo per più di qualche minuto.



Non ci resta che attendere una data di uscita ufficiale, intanto Cobra Kai è già stata rinnovata per una quinta stagione e William Zabka e Ralph Macchio hanno ringraziato tutti i fan di Cobra Kai per il grande successo ottenuto dalla serie.