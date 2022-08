Cobra Kai, verso lo scontro con Terry Silver nel nuovo trailer della quinta stagione!

Un anno di assenza è più che comprensibile per una serie TV, ma è comunque troppo da digerire per i fan in attesa dei nuovi episodi: mentre si avvicina l'uscita della quinta stagione di Cobra Kai l'astinenza si fa dunque sentire in maniera sempre più pressante, per cui ben vengano antipasti sostanziosi come questo nuovo trailer ufficiale!

Rilasciato in seguito alla pubblicazione di alcune nuove immagini della quinta stagione di Cobra Kai, il nuovo trailer della serie Netflix che espande l'universo dei film di Karate Kid alimenta sensibilmente il già altissimo hype che circonda l'uscita dei nuovi episodi di uno show che stagione dopo stagione ha saputo conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan della saga.

Al cuore della prossima stagione ci saranno, ovviamente, le vicende inerenti all'All Valley Tournament: con la scuola del sensei Terry Silver sempre più potente, a Daniel LaRusso non resta che cercare l'aiuto dei vecchi amici per sistemare le cose, nonostante gli ovvi problemi causati dal fatto che Kreese sia in galera e che il nostro Johnny Lawrence abbia momentaneamente messo da parte il karate per sistemare le sue questioni personali.

Riusciranno i nostri ad unire le forze in maniera efficace ancora una volta? Lo scopriremo il prossimo settembre! Vediamo, intanto, come il creatore di Cobra Kai spera di omaggiare Karate Kid.