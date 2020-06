Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid passa a Netflix in vista della stagione 3

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid con protagonisti William Zabka e Ralph Macchio, è stata acquistata ufficialmente da Netflix in vista dell'arrivo della terza stagione.

Le prime due stagioni della serie, andate in onda su YouTube tra il 2018 e il 2019, debutteranno nel catalogo del colosso dello streaming entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il terzo arco narrativo, invece, non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

"Il fascino della saga di Karate Kid è senza tempo, e Cobra Kai riprende da dove si era interrotta senza perdere un colpo" ha dichiarato Brian Wright, vice presidente dei Netflix originals. "La rivalità tra Daniel e Johnny è unica, e lo show è ricco di cuore e divertimento. Non vediamo l'ora di introdurre una nuova generazione di fan a Cobra Kai e siamo entusiasti di essere la sua nuova casa in tutto il mondo."

Come accaduto per il ritorno di Lucifer, dunque, dalle parole di Wright sembra proprio che Cobra Kai arriverà anche nel catalogo italiano di Netflix.

Realizzata da Sony Pictures Television per Youtube Red, Cobra Kai al suo debutto su YouTube ha ottenuto oltre 20 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana, aprendo così la strada ai due rinnovi successivi.

Nella seconda stagione, lo ricordiamo, ha fatto ritorno uno storico villain di Karate Kid.