Cobra Kai, nello show Netflix vedremo anche Jackie Chan e Jaden Smith? Parla Ralph Macchio

Il poster ufficiale di Cobra Kai 4 ha ricordato ai fan che manca pochissimo all'uscita della nuova stagione della serie Netflix, e in una recente intervista promozionale Ralph Macchio ha avuto modo di discutere diversi aspetti dei prossimi episodi.

In particolare, l'attore e produttore di Cobra Kai ha discusso della possibilità di un futuro cameo di Jackie Chan e Jaden Smith, ma dopo aver letto la sua dichiarazione forse deciderete che non sarebbe saggio trattenere il respiro nell'attesa:

"Chiunque abbia conosciuto il signor Miyagi e abbia interagito con il signor Miyagi nei vecchi film è canonico per il nostro spettacolo, per la serie tv di Cobra Kai", ha detto Macchio a Jake's Takes. Come saprete, il Karate Kid di Jackie Chan e Jaden Smith era un remake moderno del film originale del 1984, e per questo motivo Macchio ha concluso che quei personaggi potranno mai comparire nella serie Netflix. "Non fanno parte di quel mondo."

Cobra Kai include tutta una serie di personaggi di ritorno dai film originali di Karate Kid e si svolge in quello che i creatori Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg hanno denominato il "Miyagi-Verse". Ma il signor Miyagi, ovviamente, ha fatto da mentore a diversi studenti di karate, incluso l'adolescente Danny, e a tal proposito Macchio ha aggiunto: "C'è però un rovescio della medaglia. Qualcuno come Julie Pierce, che era il personaggio di Hilary Swank, conosceva Miyagi. Quindi c'è una possibilità per questa opzione ..."

Cobra Kai 4 esce il 31 dicembre su Netflix.