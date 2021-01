Cobra Kai spin off in arrivo? I produttori: 'Ci sono buone possibilità'

All'inizio di ottobre, Netflix ha annunciato che le porte del dojo rimarranno aperte per la quarta stagione, e mentre i boss di Cobra Kai sperano di iniziare la produzione nelle prossime settimane, sembra che per i fan di Karate Kid potrebbero arrivare altre sorprese.

"La nostra speranza è che possiamo davvero espandere l'intero universo di Karate Kid e rinvigorire la fan base, in modo che sia una storia che possiamo continuare a raccontare", ha detto a TVLine l'EP e co-showrunner Hayden Schlossberg. "Abbiamo un finale per Cobra Kai, ma lo confrontiamo sempre con il nostro altro programma preferito, Breaking Bad, e speriamo di portare avanti la storia con Better Call Saul ed El Camino".

Ha poi aggiunto: "Abbiamo così tante cose da raccontare che gli episodi di mezz'ora, finiscono per non bastare. Ci stiamo solo divertendo come amici che si mettono al lavoro sulla storia di The Karate Kid e speriamo di continuare così".

Intanto all'inizio di quest'anno è approdata su Netflix la terza stagione di Cobra Kai, la serie è arrivata prima del previsto mando in visibilio tutti gli amanti del genere. Per quanto ne sappiamo, le storie di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence continueranno ancora a lungo. Insomma l'universo di Karate Kid è destinato ad accompagnarci ancora per molto molto tempo.