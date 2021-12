Cobra Kai, la stagione 5 sarà per davvero l'ultima? Parla lo showrunner

Nei mesi scorsi, Netflix ha annunciato la stagione 5 di Cobra Kai ancor prima che la quarta venisse rilasciata, facendo sottilmente intendere che questa sarebbe stata l'ultima per la serie sequel dei film cult degli anni 80. Ma le cose stanno per davvero così?

In una recente intervista rilasciata a Screen Runt, Josh Heald, uno dei produttori e showrunner di Cobra Kai, ha ammesso che ci sono ancora molte cose da raccontare e che sicuramente la serie potrebbe continuare anche oltre la stagione 5. Per il momento però, Netflix non ha deciso ancora di rinnovare ulteriormente lo show.

"Abbiamo storie a nostra disposizione che ci permettono di andare ben oltre la quinta stagione", ha detto Heald. "Non stiamo scrivendo però ancora nulla di nuovo in questo momento, almeno finchè non ci daranno il via libera. Non possiamo credere di aver filmato due stagioni dello spettacolo quest'anno. Nella nostra mente, è pazzesco credere quanto siamo avanti rispetto alla storia. Rispetto a quello che il pubblico ha visto finora. La quinta stagione è un'altra enorme stagione con molti nuovi sapori e molte altre cose spettacolari che fin qui non avete ancora visto. E tate pur certi che non è la fine".

Già in precedenza il creatore di Cobra Kai si era detto disposto a nuove stagioni dopo la 5, sembra dunque ormai certo che la serie tratta dal celebre franchise di Karate Kid possa continuare ancora a lungo. Netflix permettendo, naturalmente.