Cobra Kai, in attesa della stagione 6 arrivano le nuove eccezionali action figure

Cobra Kai 4 è stata un successo e così per celebrare gli eccezionali risultati ottenuti dalla serie Netflix spin-off di Karate Kid, sono state rilasciate delle nuove fantastiche action figure dedicate ai principali personaggi dello show.

Alte poco meno di 18 centimetri, queste riproduzioni di Terry Silver, Johnny Lawrence con l'abito Eagle Fang e Chozen sono pronte a combattere. Presentano infatti delle articolazioni mobili in grado di simulare i movimenti e anche le teste scolpite nei minimi dettagli sono in grado di trasmettere al meglio l'ansia per il prossimo scontro in arrivo.

Non sappiamo se le 3 action figure che saranno vendute sul mercato statunitense a poco meno di 25 dollari a partire da giugno 2024 riusciranno ad arrivare anche qui da noi in Italia in tempi ragionevoli. Per il momento non vi sono ancora informazioni a tal riguardo.

Intanto, proprio nelle scorse ore è stato diffuso il primo teaser di Cobra Kai 6, la stagione finale della serie ideata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz che sia avvia verso la sua definitiva conclusione. Netflix non ha ancora rivelato una data d'uscita per questo attesissimo epilogo ma i fan sono davvero impazienti di scoprire cosa ne sarà di Johnny Lawrence & Co. dopo quanto accaduto nelle battute conclusive della stagione 5. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.