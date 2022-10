Cobra Kai, la star Ralph Macchio ricorda quando venne rifiutato per Friends e E.R.

Nel corso degli anni '90 la popolarità di Ralph Macchio certamente era diminuita parecchio dall'epoca del successo della saga di Karate Kid. L'attore aveva partecipato fino al terzo film uscito nel 1989 e dopo sostenne una serie di provini e audizioni per due serie che sarebbero divenute tra le più celebri: Friends e E.R. - Medici in prima linea.

In un'ampia intervista concessa al Guardian, in cui Macchio ha promosso il suo nuovo libro di memorie Waxing On, l'attore ha riflettuto sui diversi progetti di cui avrebbe potuto essere protagonista. Macchio ha raccontato che nel 1994, lo stesso anno in cui E.R. - Medici in prima linea e Friends avrebbero debuttato sulla NBC, aveva un contratto per recitare in programmi televisivi per la rete e aveva girato diversi episodi di uno show che non è mai andato in onda.

"Avevo un accordo generale con lo studio che stava facendo il casting sia per Friends che per E.R. - Medici in prima linea. E per qualche motivo non sono stato inserito in nessuno dei due. Ma volete sapere la verità? Da dove sono seduto ora? È stata la cosa migliore. Le persone giuste ottengono le parti giuste".

Macchio non è l'unico nome celebre che sarebbe potuto approdare a Friends. Jon Cryer, che sarebbe diventato famoso in seguito per Due uomini e mezzo, ha sostenuto il provino per il ruolo di Chandler. Anche Vince Vaughn aveva fatto il provino per Joey, così come Hank Azaria, anche se Azaria avrebbe poi ottenuto il ruolo ricorrente di David nel corso della serie. Kathy Griffin aveva scelto Phoebe, mentre Eric McCormack di Will & Grace aveva puntato su Ross e Kristin Davis aveva fatto il provino per Monica. Tutti questi attori sarebbero diventati famosi per altri film e serie di alto profilo, a dimostrazione della convinzione di Macchio che gli interpreti giusti alla fine trovano i ruoli giusti.

Di recente, Macchio ha rivelato se conosce davvero il karate e se fa utilizzo di controfigure nel corso della serie Cobra Kai, con cui negli ultimi anni è tornato nel franchise di Karate Kid. Nel frattempo si attende la conferma della sesta stagione di Cobra Kai.