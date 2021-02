Cobra Kai, la star della serie Netflix vuole essere il prossimo Hulk

Paul Walter Hauser, che interpreta Raymond Stingray in Cobra Kai vorrebbe prima o poi vestire i panni dell'incredibile Hulk. Insomma, la prestanza fisica non manca di certo ma, bisogna comunque attendere il via libero da parte di Kevin Feige e i Marvel Studios.

Il ruolo, che è stato interpretato da Mark Ruffalo nell'MCU a partire dal 2012, non ha avuto un film da solista per tutto questo tempo, ma è stato comunque un punto fermo in film come The Avengers e Thor: Ragnarok ed è probabile che apparirà anche in She-Hulk su Disney+. L'attore, essendo un ragazzo fisicamente imponente, probabilmente vuole interpretare la versione trasformata di Hulk che è stato reso in CGI sin dal film Hulk del 2003 del regista Ang Lee.

L'attore su Twitter ha scritto: "Aspetto ancora la chiamata da Kevin e il suo team". Naturalmente il Kevin a cui fa riferimento è il celeberrimo Feige che sta rivoluzionando letteralmente il Marvel Cinematic Universe.

Intanto la terza stagione di Cobra Kai è da poco approdata su Netflix e sta riscuotendo un immenso successo e in fan della serie non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella quarta stagione. In molti pensano che nei nuovi episodi di Cobra Kai potrebbe tornare Terry Silver di Katate Kid 3.