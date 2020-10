Cobra Kai, una star dello show svela informazioni sulla terza stagione

La seconda stagione di Cobra Kai ha lasciato in sospeso diverse questioni legate alla trama di alcuni personaggi. I fan si chiedono cosa ci sia in serbo per la terza stagione della serie, e William Zabka, una delle star, è intervenuta su Twitter con un teaser che potrebbe significare che non ci sono buone notizie all'orizzonte per Miguel.

Chiacchierando con Comicbook, William Zabka ha dichiarato:"Niente è come sembra, ve lo posso dire! Ascolta, per il personaggio di Johnny, Ali, l'ho detto nelle ultime due stagioni, lei è un grande pezzo mancante nella sua vita, è l'amore che se n'è andato e, in qualche modo, vorrebbe riconnettersi. Ma lo show è pieno di sorprese".



"La fine della seconda stagione è essenzialmente un incidente d'auto, ci sono molti pezzi da rimettere insieme. C'è molto da sanare. C'è molta crescita da fare. Ho visto e ascoltato molte teorie esterne dei fan. Bei tentativi, è fantastico. Voglio dire, la terza stagione sono fuochi d'artificio. E penso che sia la prima e la seconda mixate con degli steroidi. Ed è stato fantastico girare, ne è valsa la pena aspettare. Speravamo che uscisse prima ma il mondo è quello che è adesso e siamo così felici di essere in una casa fantastica come Netflix. E i nostri fan hanno già visto lo show e potuto guardarlo di nuovo, con nuovi fan pronti ad aggiungersi. C'è molto lavoro per preparare la terza stagione. Sarà tradotta in 30 Paesi" ha dichiarato l'interprete di Johnny Lawrence.



La terza stagione di Cobra Kai sarà piena di sorprese e su Everyeye potete scoprire tutti i legami di Cobra Kai con Karate Kid.