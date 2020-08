Cobra Kai, strepitoso! La serie sequel di Karate Kid è più popolare di Lucifer su Netflix

Dopo due stagioni su YouTube Red, la serie sequel di Karate Kid Cobra Kai è passata su Netflix, e i risultati del passaggio si stanno già palesando, vista l'enorme popolarità che ha riscosso lo show in questi primi giorni dal lancio.

Non che su YouTube non fosse stata già acclamato.

Ma per Cobra Kai era giunto il momento di passare al grado successivo, e pare che i ragazzi del dojo Cobra Kai sembrano aver superato l'esame ed essersi guadagnati la cintura nera d'ascolti, posizionandosi al primo posto nella classifica US dei più visti su Netflix.

Lo show è riuscito a battere titoli forti solitamente garanzia per la piattaforma come la quinta stagione di Lucifer (che ha debuttato da poco più di una settimana piazzandosi, come prevedibile, al primo posto della top 10... Fino ad oggi) e la seconda stagione di Umbrella Academy, ma anche le novità Project Power e Million Dollar Beach House.

Ma diamo un'occhiata alla classifica completa:

Cobra Kai The Frozen Ground Lucifer I Am A Killer: Released Million Dollar Beach House The Umbrella Academy Project Power Bunk'd Cocomelon Hoops

E voi, avete già visto le tre stagioni disponibili di Cobra Kai? Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Se invece siete in procinto di dedicarvi al binge-watching dei nuovi episodi, qui potete trovare il teaser trailer della terza stagione di Cobra Kai.