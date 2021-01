Cobra Kai, la terza stagione dello show con William Zabka arriva oggi su Netflix!

Nel lasciarci alle spalle questo 2020 a dir poco disastroso non possiamo far altro che sperare, quantomeno, di cominciare con il piede giusto un nuovo anno che si prospetta comunque pieno di insidie: Netflix, fortunatamente, ci viene incontro offrendoci un regalo che farà sicuramente felici i tanti fan di Cobra Kai.

Il debutto della terza stagione del popolarissimo show con William Zabka e Ralph Macchio era infatti inizialmente previsto per il prossimo 8 gennaio: a sorpresa, però, i vertici della nota piattaforma streaming hanno deciso di anticipare la fatidica data.

Mettetevi comodi e armatevi di divano e telecomando, dunque, perché la terza stagione di Cobra Kai è disponibile da oggi per tutti gli abbonati Netflix: l'annuncio è stato dato proprio durante le ultime ore dell'anno appena conclusosi ed ha mandato in delirio i tanti fan in attesa di sapere come proseguiranno le avventure degli eroi che tutti abbiamo amato nella saga di Karate Kid.

Nel caso in cui non ricordiate bene a che punto fossimo rimasti, comunque, niente paura: in un video rilasciato poco fa i protagonisti dello show ci aggiornano sugli ultimi sviluppi di Cobra Kai, preparandoci a ciò che vedremo in questa terza stagione. Qui, intanto, trovate un nuovo poster ufficiale di Cobra Kai; recentemente, invece, abbiamo assistito al ritorno del maestro Miyagi in una nuova clip di Cobra Kai.