Cobra Kai, che tipo di allenamento ha seguito Xolo Maridueña per interpretare Miguel?

Per vestire i panni di Miguel Diaz in Cobra Kai, il giovane attore Xolo Maridueña ha dovuto seguire uno speciale allenamento. La serie non sarebbe la stessa senza il suo cast di giovani personaggi che stanno portando le arti marziali su Netflix, ma per vestire i panni degli atleti devono seguire un rigido workout.

Cobra Kai è incentrata sull'antagonista di The Karate Kid, Johnny Lawrence (William Zabka) e su Daniel LaRusso (Ralph Macchio) oltre 30 anni dopo gli eventi dell'All Valley Karate.

I due hanno preso strade diverse ma si ritrovano ancora una volta uniti dal karate e dai loro rispettivi dojo. Miguel Diaz è un giovane promettente studente che ci ricorda molto il protagonista del film originale. È l'emarginato della situazione che trova la sua strada attraverso il karate e il sostegno di un maestro più anziano, Johnny, che vede tutto il suo potenziale.



Maridueña ha svelato la routine di allenamento che usa per mantenersi in forma per le intense sequenze di arti marziali di Cobra Kai a Men’s Health. L'allenamento è principalmente focalizzato sulla parte inferiore del corpo perché come combattente di karate ha bisogno di molta forza in modo da calciare il suo avversario senza sforzo.



Questo allenamento è stato creato per lui dal suo allenatore Philip Moreno, che lo aiuta a prepararsi per le riprese e per tutto ciò che serve per essere un Cobra. Il programma riserva grande attenzione specificamente alle gambe, la flessibilità e, naturalmente, la resistenza.

Ecco la sua scheda di allenamento:

Goblet Squat (3 serie da 15 ripetizioni)

Romanian Deadlift (3 serie da 15 ripetizioni)

Explosive Pushups (3 serie da 15 ripetizioni)

Battle Ropes (4 round di 30 secondi)

Med Ball Knee Strikes (4 set di 15 secondi)

Stretching

Oltre alla preparazione sul piano artistico Maridueña e i suoi colleghi devono anche tenersi in forma e se volete potete provare a seguire il suo programma di allenamento!



La quarta stagione di Cobra Kai arriverà a dicembre su Netflix mentre lo show è già stato rinnovato per una quinta stagione. Vi lasciamo con tutto ciò che sappiamo su Cobra Kai 4 in attesa dei nuovi episodi.