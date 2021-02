Cobra Kai e Tommy: la storia di Rob Garrison, vero malato di cancro

La popolarità di Cobra Kai è davvero sconfinata, e la terza stagione ha ancora di più confermato la forza di un prodotto che è destinato a stupirci ancora a lungo. Non tutti sanno che, durante la sua seconda stagione, la serie è riuscita a compiere un tributo a uno degli storici protagonisti di Karate Kid, scomparso poi nel 2019.

Abbiamo già visto insieme quali personaggi assenti in Cobra Kai 3 e provenienti dalla saga di Karate Kid potrebbero tornare nella quarta stagione, e chi conosce bene la serie saprà che, purtroppo, tra di essi non ci sarà Tommy, interpretato da Rob Garrison. Per chi non avesse ancora visto Cobra Kai, in particolare la seconda stagione, vi avvisiamo che faremo spoiler, perciò vi invitiamo a tornare qui solo dopo completata la serie, almeno nel suo secondo arco narrativo.

La storia commovente

Nella sesta puntata del secondo arco narrativo di Cobra Kai, intitolata Gira a destra, Johnny (William Zabka) va a San Bernardino per ritrovare i suoi vecchi compagni del dojo, Bobby (Ron Thomas), Jimmy (Tony O'Dell), che insieme sono andati a trovare un altro dei loro amici, ovvero Tommy (Rob Garrison), malato terminale. Dopo una bella avventura che ha portato i ragazzi a vivere gli ultimi istanti felici insieme e a parlare dei vecchi tempi, Tommy muore, accompagnato dalla splendida canzone dei Queen The Show Must Go On, comunque in pace per aver ritrovato almeno per una volta gli amici che erano stati importanti durante la sua adolescenza.

Un tragico destino

Purtroppo, cinque mesi dopo la sua ultima apparizione proprio nel sesto episodio della seconda stagione di Cobra Kai, anche Rob Garrison, così come il suo personaggio, ci ha lasciati. L'attore combatteva da diverso tempo contro un male che aveva aggravato le sue condizioni ai reni e al fegato, che l'hanno portato alla tragica scomparsa il 27 settembre del 2019, all'età di 59 anni. La grandezza dello show di Cobra Kai è stata quella di riuscire a dare un ultimo magnifico e perfetto saluto a uno dei membri più ricordati dell'intero franchise. L'episodio in questione, e la personalità di Rob Garrison, ci rimarranno per sempre impresse.

