Cobra Kai: la top 3 dei personaggi migliori della serie sequel di Karate Kid

Uno dei prodotti più seguiti durante il 2020 è stato senza dubbio Cobra Kai, in grado di ricevere critiche ampiamente positive da pubblico e critica, e presentandosi come una delle serie più interessanti degli ultimi mesi. Cobra Kai è rimasta a lungo una delle serie più viste su Netflix, e i fan non vedono l'ora di assistere ai nuovi episodi.

Con la data di uscita della terza stagione di Cobra Kai già annunciata da Netflix, non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire cosa ci riserverà il futuro della serie. Nel frattempo, oggi siamo qui per parlarvi di quelli che, a nostro avviso, sono i tre migliori personaggi dello show. Ricordiamo che si tratta di una nostra classifica.

Uno dei personaggi più interessanti di tutta la serie è senza dubbio Demitri (Gianni Decenzo). Introdotto come un personaggio dalle tendenze nerd e un emarginato, cerca invano di imparare il karate secondo la scuola Cobra Kai, ma, incompatibile con quel tipo di insegnamenti, decide di entrare a far parte del Miyagi-Do, dove imparerà a trovare la sua via, e diventerà addirittura in grado di tenere testa a un bullo come Eli "Falco" Moskowitz (Jacob Bertrand). Non il più forte tra i personaggi, è di sicuro uno dei più sinceri e coerenti, e la sua crescita è stata una delle cose migliori della seconda stagione. Non vediamo l'ora di assistere a cosa sarà in grado di fare ancora.

Sarebbe difficile non mettere in una classifica dei migliori Miguel Diaz (Xolo Maridueña). Se all'inizio della prima stagione ci viene mostrato come il bravo ragazzo deciso a farsi sentire nei confronti dei bulli, inizia a sviluppare un lato oscuro. Grazie agli insegnamenti di Johnny, tuttavia, Miguel cerca di tornare sulla buona strada, e abbiamo amato questo suo percorso. Speriamo che il futuro, oltre a farlo riprendere dallo sconvolgente finale della seconda stagione di Cobra Kai, possa aiutarlo a trovare la propria via.

Il miglior personaggio in assoluto, tuttavia, è Johnny Lawrence (William Zabka), e su questo ci sono pochi dubbi. Un uomo fallito e con poche prospettive all'inizio della prima stagione, trova la forza per cambiare la sua vita e per diventare una persona migliore di quella che era da giovane, imparando a dimenticarsi degli insegnamenti del suo maestro John Kreese (Martin Kove) e provando a dare il meglio di sé per cambiare la vita ai ragazzi del suo dojo. Speriamo che nelle prossime stagioni abbia più fortuna, anche in amore.

Quali sono i vostri personaggi preferiti di Cobra Kai? Fatecelo sapere nello spazio commenti!