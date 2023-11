Cobra Kai: torna una vecchia conoscenza di Karate Kid! Di chi si tratta?

Anche le storie più belle sono destinate ad una conclusione: sarà questo il destino della parabola ascendente di Cobra Kai, l'acclamata serie televisiva spin-off di "Karate Kid" nata come esclusiva YouTube Premium e divenuta una delle opere più guardate ed apprezzate dell'intero catalogo Netlfix.

Lo show, infatti, vedrà il suo tramonto nel corso di quest'anno con la pubblicazione della sesta stagione e i creatori promettono un finale grandioso per Cobra Kai. Le aspettative degli spettatori, pertanto, sono già alle stelle e le ultime notizie relative al progetto contribuiscono ad alzare l'asticella dell'hype. La stagione finale della serie, infatti, vedrà il sorprendente ritorno di uno dei personaggi di Karate Kid.

Si tratta del Maestro Kim Sun-Yung, interpretato nel film originale da Jun Chung, il nonno di Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), villain entrato nella quinta stagione di Cobrai Kai grazie a Terry Silver (Thomas Ian Griffith). John Kreese (Martin Kove) e Terry furono entrambi addestrati proprio dal Maestro Kim, il creatore della Via del Pugno, stile di arti marziali in opposizione agli insegnamenti del Maestro Miyagi. Finora è stato visto solo in alcuni flashback, ma la figura in questione potrebbe non essere morta. Stavolta, a vestire i panni del maestro sarà C.S. Lee, interprete apprezzato nel panorama seriale per la sua partecipazione in Dexter, East New York, Chicago Med, Law&Order: Criminal Intent ed altri show.

Il ritorno di una figura di spicco della fonte originale, Karate Kid, è sicuramente una lieta notizia per gli spettatori e per i fan di lunga data. Sarà interessante comprendere la gestione del personaggio di Kim Sun-Yung ed il ruolo che andrà ad assumere all'interno dei meccanismi della serie, la quale sembra poter ancora essere in grado di ripescare dal materiale di ispirazione. Tuttavia, i creatori hanno chiuso le porte all'ingresso di Jackie Chan in Cobra Kai: sarebbe potuta essere la ciliegina sulla torta per il gran finale.