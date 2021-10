Cobra Kai, tutto quello che il trailer ha anticipato sulla quarta stagione

Quando Netflix ha finalmente rilasciato il trailer della quarta stagione di Cobra Kai qualche settimana fa, i fan lo hanno analizzato nel dettaglio per scoprire quali rivelazioni e storie ci verranno raccontate nei nuovi episodi. C’è molta carne al fuoco e l’attesa per questa nuova stagione non potrebbe essere più alta.

Eagle Fang e Miyagi-Do

Dopo aver superato la loro rivalità decennale e la propria guerra durante le prime tre stagioni di Cobra Kai, il teaser della stagione 4 ricorda agli spettatori che Daniel e Johnny stanno unendo le loro classi per formare un nuovo dojo insieme. Per registrarsi all'All-Valley Karate Tournament – che il teaser indica tra pochi mesi – dovranno concordare un nome, speriamo che i due non litighino!

Daniel e Johnny ancora rivali

Sebbene uniti nello scopo, Johnny e Daniel continuano a scontrarsi e non sono d'accordo sui metodi di allenamento l'uno dell'altro.

Falco e Demetri sono di nuovo amici

I due ragazzi hanno trascorso la maggior parte della terza stagione in aspro conflitto prima della redenzione di Falco, ma il trailer della stagione 4 ce li ha mostrati di nuovo amici, con la speranza che questa pace ritrovata duri.

Robby è il più promettente studente di Cobra Kai

Con un aspetto più pulito e raccolto rispetto alla stagione precedente, Robby promette di essere uno dei membri più importanti del Cobra Kai di Kreese nella stagione 4. Dopo la sua tumultuosa relazione con Johnny, Robby sembra essere alla ricerca di una figura paterna che ha trovato in Kreese, proprio come Johnny anni fa.

Il bullo della scuola Kyler e il Cobra kai

Il bullo della prima stagione di Cobra Kai, Kyler (e il breve interesse amoroso di Sam), viene mostrato mentre si allena nel dojo di Kreese.

Johnny e il calcio della Gru

La mossa che pose fine ai sogni di Johnny nel torneo nel 1984 All-Valley Karate Tournament fu il calcio della gru illegale di Daniel, una mossa a cui Cobra Kai ha fatto riferimento più volte. In questo teaser vediamo Johnny eseguirlo brevemente, ma ora che i dojo combinati Eagle Fang e Miyagi-Do stanno lavorando insieme, Johnny che imita il calcio della gru in aperta presa in giro del suo vecchio rivale potrebbe avere un nuovo significato.

Johnny e Carmen

La storia d'amore di Johnny con Carmen è sempre stata nell'aria fin dalla prima stagione e sembra che questa trama verrà esplorata maggiormente nella quarta stagione. Ogni volta che sono pronti a riunirsi come coppia, qualcosa li fa a pezzi, come l'incidente di Miguel al culmine della seconda stagione.

Johnny addestra Daniel (e viceversa)

Un breve assaggio del teaser della stagione 4 di Cobra Kai mostra Johnny che allena Daniel e il momento dopo mostra Daniel che allena Johnny.

Johnny cerca di reclutare un ginnasta

Cobra Kai ha introdotto nuovi personaggi ogni stagione. In questo trailer della quarta stagione, la ginnasta non identificata è la candidata più probabile per diventare una nuova studentessa. Vediamo Johnny osservare la sua tecnica, forse per reclutarla per unirsi al nuovo dojo Johnny-Daniel. C

Terry Silver è tornato

Lo avevamo già capito dal finale della terza stagione, Silver è tornato in città. Come in The Karate Kid Part III , Silver sta tornando al Cobra Kai per aiutare John Kreese a cercare vendetta sui suoi nemici. I

Tory al ballo del liceo

Tory è stata sospesa in seguito alla rissa al liceo alla fine della seconda stagione di Cobra Kai. Tuttavia, il suo aspetto e i palloncini sullo sfondo in un frame del teaser suggeriscono che è a un ballo scolastico di qualche tipo. Cobra Kai ha molto altro da esplorare con il personaggio di Tory, inclusa l'identità del padre di Tory, quindi ci aspettiamo dei colpi di scena.



Scoprite chi sono i 5 personaggi che meritano più spazio in Cobra Kai 4 e date un'occhiata al trailer di Cobra Kai 4.