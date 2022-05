Cobra Kai, l'emozionante trailer della stagione 5 conferma la data d'uscita

Il primo trailer della quinta stagione di Cobra Kai ha svelato la data della première dei nuovi episodi su Netflix. Cobra Kai è la serie revival di grande successo che prosegue il franchise cinematografico di The Karate Kid, con il ritorno di star quali Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove.

Lo show include nel cast anche new entry quali Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand e Peyton List.



Le riprese della quinta stagione di Cobra Kai erano già terminate quando è stata distribuita la stagione 4. La data di pubblicazione della folle stagione 5 di Cobra Kai, come confermato dal trailer, è il 9 settembre.

Il filmato mostra qualche anticipazione su ciò che i fan potranno aspettarsi da Daniel, Johnny e Chozen.



La serie è inizialmente nata su YouTube Red prima di passare a Netflix, costruendo una fanbase ancora più forte del previsto.

Nella scorsa stagione, dopo aver perso l'All-Valley Karate Tournament, sia Daniel che Johnny si sono trovati a collaborare ancora una volta per combattere la minaccia di Cobra Kai.

Il finale della stagione 4 ha fatto registrare anche il ritorno di Chozen, l'ex nemesi di Daniel e ora istruttore di Miyagi-Do.

Il franchise di The Karate Kid è nato negli anni '80 con i celebri film Per vincere domani - The Karate Kid, uscito nel 1984, e i sequel: Karate Kid II - La storia continua... (1986), Karate Kid III - La sfida finale (1989) e Karate Kid 4 (1994).



Leggete tutto quello che sappiamo su Cobra Kai 5.