Cobra Kai, è ufficiale: Netflix rinnova la serie per la sesta e ultima stagione!

Netflix ha ufficialmente annunciato il rinnovo per la sesta stagione di Cobra Kai, che sarà anche l'ultima per lo show che funge da sequel televisivo al franchise cinematografico di Karate Kid. L'annuncio è stato dato tramite la pubblicazione di una lettera aperta degli autori dello show ai propri fan, con una promessa piuttosto importante.

La notizia è arrivata direttamente dagli autori Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg che nella lettera indirizzata ai fan dello show hanno condiviso un tributo al mondo di Karate Kid, un universo che hanno amato così tanto da bambini e che proprio loro hanno avuto l'onore di espandere con nuove storie e un arco narrativo lungo, appunto, sei stagioni.

"Riavvicinare il mondo all'universo di Karate Kid è stato un onore", hanno esordito i creatori nella lettera. "Ci ha permesso di giocare a fare i sensei della situazione, espandendo le trame originali e facendo nascere una nuova generazione di underdog. Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità. Il nostro obiettivo del primo giorno con Cobra Kai è sempre stato quello di concludere il progetto alle nostre condizioni, arrivando al punto che abbiamo sempre immaginato. Anche se questo può essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte... Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi, perché come sappiamo tutti: Cobra Kai non muore mai".

Infine, gli autori hanno promesso che la Stagione 6 di Cobra Kai sarà la migliore di sempre, una promessa rischiosa ma che riempirà sicuramente di gioia e di hype i fan sparsi per il mondo.

La notizia del rinnovo (e chiusura) di Cobra Kai è arrivata dopo mesi di trattative; basti pensare che la Stagione 5 è uscita nel settembre 2022 e da allora non avevamo avuto notizie in merito, anche se Ralph Macchio era sempre stato ottimista circa le possibilità di rinnovo.

Non ci resta, quindi, che attendere l'annuncio della data d'uscita dell'ultima stagione, che non arriverà prima del 2024, in quanto le riprese devono ancora prendere il via. Nell'attesa, ecco la recensione di Cobra Kai 5.