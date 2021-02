Cobra Kai, ecco il video della mega rissa finale a casa LaRusso

A distanza di più di un mese dalla release ufficiale degli episodi della terza stagione di Cobra Kai<7b> su Netflix, il servizio di streaming online ha diffuso la clip italiana completa dedicata alla mega rissa finale tra gli studenti dei vari dojo a casa LaRusso, parte della quale girata anche in piano sequenza.

La scena è ricca d'azione e combattimenti corpo a corpo tra i vari protagonisti e può contare in almeno due momenti topici, uno dei quali ha mandato particolarmente in visibilio i fan della serie e legato al rapporto tra Demetri ed Eli.



Con 41 milioni di abbonati che hanno visionato almeno una piccola parte della terza stagione nel corso dei suoi primi 28 giorni, Cobra Kai 3 si è affermata come una delle serie più viste dell'ultimo periodo (anche se lontana dai numeri stratosferici di Bridgerton) e in poco tempo ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno.



In precedenza Josh Hurwitz, co-showrunner della serie, ha anche aggiunto che la maggior parte della quarta stagione è già stata scritta e che ci sono svariate idee per continuare Cobra Kai in futuro con altre stagioni. Le riprese dei nuovi episodi che dovrebbero uscire nel 2022 dovrebbero per altro iniziare entro la primavera di quest'anno.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Cobra Kai 3.