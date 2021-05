Cobra Kai: William Zabka celebra la fine delle riprese della stagione 4

Le riprese della quarta stagione di Cobra Kai sono ufficialmente terminate, e così la star della serie Netflix William Zabka è andata sui social media per celebrare questo evento, condividendo un paio di foto dal dietro le quinte.

"Dopo 3 mesi e mezzo di produzione, sono orgoglioso di dire che i lavori per la stagione 4 di Cobra Kai sono ufficialmente terminati! 'Pronti???! INIZIAMO!'". Ha scritto Zabka nel suo post pubblicato su Twitter. L'attore nelle foto si mostra con la mascherina e con dei paracolpi, intento dunque ad allenarsi.

Il Covid-19 ha notevolmente inciso sulla produzione di questo show. Non è ancora chiaro quando Cobra Kai uscirà sulla nota piattaforma streaming. Sembra certo però che la quarta stagione arriverà entro la fine del 2021, in particolare nell'ultimo trimestre dell'anno.

Il lavori per Cobra Kai 4 sono ufficialmente iniziati nel febbraio di quest'anno e, sebbene non ci siano ancora molti dettagki, Netflix ha rivelato che il titolo della premiere della quarta stagione sarà "Let's Begin", per sottolineare finalmente la collaborazione tra i personaggi interpretato da William Zabka e Ralph Macchio. Staremo vedere come si evolveranno le cose in questa nuova serie spin-off di Karate Kid.

