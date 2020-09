Cobra Kai: William Zabka parla dello sconvolgente finale di stagione

La seconda stagione di Cobra Kai si è conclusa in un modo del tutto inaspettato per il pubblico, ma anche per gli attori che hanno prestato il volto ai personaggi a cui quello stesso pubblico si è affezionato. Ed è così che William Zabka ha deciso di commentare la faccenda.

Il successo di Cobra Kai, dal suo debutto su Netflix, è stato senza precedenti. La serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, ha addirittura superato Lucifer su Netflix, stabilendo un nuovo record sulla piattaforma. E adesso siamo tutti in attesa di una nuova stagione, anche se un piccolo teaser trailer della terza stagione di Cobra Kai ci ha fatto intuire cosa ci aspetta.

Tuttavia, non è l'attesa della terza stagione che ha lasciato tutti col fiato sospeso, quanto il finale della seconda stagione. Questa ultima, difatti, si conclude con una grande rissa, durante la quale Robby calcia Miguel già da una rampa di scale, causando al ragazzo un infortunio potenzialmente letale. Oltre alle reazioni dei fan, a sorprendere è stata la reazione di uno degli attori: stiamo parlando di William Zabka, il quale ha commentato la reazione che sia lui, sia gli altri membri del cast e della crew hanno avuto nel momento in cui hanno avuto modo di leggere lo script e realizzare quello che, effettivamente, stava succedendo.

"And, then at the end of Season 2, it was this big question mark. I came home from shooting that with a knot in my stomach and pit in my throat going, 'There'd better be a Season 3 to work this out man, because I am like, sure enough, I'm destroyed right now.' We hadn't been renewed yet. I'm like, 'If it ends here I'm in so much trouble. Like, I'm gonna need years of therapy to get over it".

"E, alla fine della seconda stagione, c'era questo grande punto interrogativo. Tornai a casa dopo aver girato con questo nodo allo stomaco e alla gola, pensando 'sarà meglio ci sia una terza stagione per risolvere la questione, amico, perché sono assolutamente sicuro di essere devastato ora'. Non eravamo neppure stati rinnovati ancora. Pensavo 'se finisce così, sarò totalmente nei guai. Tipo, dovrò andare in terapia per anni per superarla".

Fortunatamente per William Zabka, Cobra Kai 3 si farà e sarà piena di sorprese;la terza stagione è effettivamente una delle serie più attese su Netflix.