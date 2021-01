Cobra Kai, William Zabka e Ralph Macchio: 'siamo diversi, ma siamo diventati ottimi amici'

Si può essere grandi amici nella vita e acerrimi rivali davanti ad una telecamera, è questo il caso di William Zabka e Ralph Macchio che interpretano Johnny Lawrence e Daniel LaRusso in Karate Kid e adesso nella serie Netflix Cobra Kai.

ComicBook ha parlato con loro prima del debutto della terza stagione della serie, Johnny e Daniel sono rivali da ormai quasi 35 anni, quando il buon Daniel si è trasferito nella Valley e ha iniziato a frequentare la fidanzata di Johnny, Ali Mills che potrebbe tornare in Cobra Kai.



I due attori hanno parlato di come si è evoluta la loro relazione nel corso degli anni.

"Sì, siamo amici da anni e nell'ultimo decennio o giù di lì ci siamo riavvicinati nel partecipare ai Comic Con e tutto il resto, poi c’è stato l’episodio di How I Met Your Mother e abbiamo iniziato a risentirci", ha spiegato Zabka.



"Poi, proprio prima che Cobra Kai ci venisse presentato, abbiamo pensato che forse c'era qualcosa che dovevamo fare insieme. In realtà stavamo arrivando a qualcosa di simile e poi quando ci è stato presentato questo spettacolo, è stato come se questa esperienza condivisa tornasse a galla." ha Zabka continua: Entrambi amiamo questo lavoro ed è una parte così importante di entrambe le nostre vite, abbiamo scoperto di avere tante cose in comune, siamo diversi ma siamo diventati ottimi amici. Penso che forse questo è il modo in cui la gente desidera che Johnny e Daniel finiscano, forse, nella vita reale".



"Forse stiamo prefigurando dove potrebbero arrivare i nostri personaggi", ha aggiunto Macchio. "Ma è molto più divertente vederli come li vediamo nello show".



Leggi la nostra recensione di Cobra Kai che è disponibile da oggi su Netflix.